São Leopoldo lança edital para projetos de prevenção à violência

ASecretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária (Semusp) de São Leopoldo lançou na sexta-feira (25) o edital de chamada pública nº 02/022 para a seleção de propostas a serem financiadas com recursos do Fundo Municipal de Segurança Urbana (Funsegur). O objetivo é apoiar grupos e organizações da sociedade civil que desenvolvam projetos de prevenção e enfrentamento da violência.





O documento está à disposição no site da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Para participar, os interessados devem entregar a documentação exigida conforme as regras estabelecidas no edital. Os projetos podem ser apresentados até o dia 31 de março.





Para o titular da Semusp, Nestor Schwertner, se trata de uma iniciativa muito importante para o município. “Temos nos empenhado fortemente nas campanhas com viés preventivo contra os diversos tipos de violência. Agora esse edital vem para ampliar o nosso trabalho nesse sentido, com recursos do Funsegur, que é um espaço fundamental para o debate sobre os investimentos em segurança pública na nossa cidade”, reitera o secretário.