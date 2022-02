Faccat e Prefeitura de Taquara assinam contrato para atendimento na Cefisio

A partir de março, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do curso de Fisioterapia, estarão oferecendo serviços fisioterapêutico para a comunidade regional, na Clínica de Ensino de Fisioterapia (Cefisio), localizada no campus. O atendimento é direcionado para qualquer pessoa que necessite de tratamento de fisioterapia. Para aumentar o número de beneficiados, a Faccat e a Prefeitura de Taquara assinaram um contrato de parceria, no qual a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhará pacientes. O principal requisito para receber o atendimento é ter renda baixa e receber até três salários mínimos.

Participaram do ato de assinatura, nesta sexta-feira (25), a prefeita Sirlei da Silveira; o diretor-geral da Faccat, Delmar Henrique Backes; a coordenadora do curso de Fisioterapia, Ana Melissa Mallmann; a coordenadora de estágios do curso de Fisioterapia, Maureen Koch; a secretária municipal de Saúde, Mariane Farias da Silva; a secretária municipal de Administração, Débora Costa; e a servidora pública de Saúde, Maria Aparecida Gnoatto.





Na avaliação da prefeita, a parceria com a Faccat é muito importante. “Só temos que agradecer. Temos uma parceria muito boa e a ideia é expandir esse apoio com a Faculdade. Hoje estou prefeita da Cidade, mas sou cidadã taquarense e sempre queremos o melhor para o município e para os cidadãos”, destaca.





O diretor-geral comenta que os trabalhos dos fisioterapeutas são importantes, ainda mais em tempos de pandemia. “A fisioterapia não é só para idosos, é para todas as pessoas, de qualquer idade. Muitas pessoas ficaram com sequelas pós-covid e a fisioterapia é fundamental”, avalia Backes.





Além dos pacientes, que serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Taquara, os cidadãos podem ligar e agendar um horário para fazer a avaliação. Após o diagnóstico, o paciente será informado de como será realizado o tratamento. Será oferecido atendimentos em Fisioterapia Traumato Ortopédica; Fisioterapia Neurofuncional; Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória; Fisioterapia Aquática; Transtorno pós-Covid; e Controle da dor.