Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado recebe equipamentos e reinaugura estruturas

O Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado vem recebendo uma atenção especial com a compra de novos equipamentos, reforma na estrutura da unidade, além da modernização no atendimento. O prefeito Nestor Tissot, acompanhado do vice-prefeito Luia Barbacovi, secretários municipais e vereadores esteve no hospital nesta quinta-feira (24) para acompanhar a entrega de novos equipamentos e a inauguração das novas estruturas.

Foram instalados novos equipamentos como videogastroscópio, videoprocessadora, unitanizadora, carro térmico de nutrição, perneira em botas automáticas, detector fetal de mesa, além de alguns aparelhos foram substituídos por novos e mais modernos. Essas alterações promoverão a ampliação de exames para melhor diagnóstico. Também foi realizada a reinauguração de leitos, abertura do setor de acolhimento e elevador social.

“Exemplos de união entre a iniciativa privada, aqui, representada pelo Hospital Arcanjo São Miguel, com Câmara de Vereadores e Prefeitura de Gramado, que demonstram a preocupação de todos com a nossa casa de saúde. Através de gestões sérias e comprometidas, o Hospital está se tornando referência na região com uma equipe altamente capacitada e com equipamentos de primeira linha”, destacou o prefeito Nestor Tissot.

Durante o encontro foi firmado um convênio entre o Centro Esportivo Gramadense e o Hospital Arcanjo São Miguel para o atendimento dos jogadores do clube.