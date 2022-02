Caxias do Sul entrega primeira casa revestida com placas térmicas produzidas por apenados da PECS

Nesta quinta-feira (24), a Prefeitura de Caxias do Sul, junto à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (PECS), entregou o primeiro protótipo de casa revestida com placas térmicas desenvolvidas por apenados do Apanhador. A conclusão da obra contou com a presença do secretário da Habitação, Carlos Giovani Fontana, e outros representantes da SMH, como o diretor de Infraestrutura e Obras, Tiago Perucchin e o diretor de Engenharia, Diego San Martins. Além deles, estiveram juntos no ato o coordenador da Secretaria de Obras, Alzani Pioneer, e os representantes da PECS, como o vice-diretor, Roberto Gonçalves e a psicóloga Luana Boeira.

O projeto iniciou em janeiro na PECS, quando o secretário Giovani visitou a penitenciária. Em atuação com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), o titular da Habitação explica a ação e a importância deste trabalho em conjunto.

“É uma conduta desenvolvida por três apenados da Penitenciária Estadual. São utilizadas caixas de leite para a construção da placa, onde o destino final é um revestimento térmico. É a primeira casa que entregamos, nosso projeto-piloto. Hoje, são utilizadas as caixas só da penitenciária, mas é importante atuar em conjunto nesta ação, então buscaremos sim cada vez mais matéria-prima para impor esse processo todo”, disse o secretário, que ainda destacou as próximas etapas do projeto: “A partir disso, estudaremos o nosso próximo passo a aumentar essa produção. Veremos agora quanto de material é utilizado para cada tipo de casa e, a partir disso, conseguiremos dimensionar e entender como a penitenciária consegue desenvolver com os apenados”, disse.

O vice-diretor da PECS, Roberto Gonçalves, destacou a ação como uma conduta de extrema importância ao sinalizar, também, o destino ideal aos materiais recicláveis. “Vemos o projeto como algo que favorece três frentes: o apenado e sua ressocialização; o meio ambiente e a utilização de materiais recicláveis; além das famílias em situação de vulnerabilidade social que recebe um revestimento térmico que auxilia a enfrentar as condições climáticas intensas que nossa cidade tem. São 250 caixinhas por dia, então a partir da nossa parceria com a SMH, vamos conseguindo mais apenados para ajudar na demanda total que essa produção exige”, explicou.

A casa que recebeu o benefício fica localizada no bairro São Caetano, na zona sul da cidade. O protótipo foi aplicado em uma construção de moradia popular, com 50 painéis utilizados na composição do revestimento.