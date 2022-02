Nova diretoria do Sindilojas Vale do Rio Pardo toma posse

A nova diretoria do Sindilojas Vale do Rio Pardo foi empossada oficialmente em assembleia realizada na noite desta quinta-feira (24) na sede do sindicato. “Esse é um ato que faz parte das formalidades de uma entidade da importância do Sindilojas, mas essa diretoria já está trabalhando desde o início do ano”, destacou o presidente Mauro Spode. A nova diretoria, composta por 16 empresários do comércio entre titulares, suplentes e Conselho Fiscal comanda o sindicato até 2026.

Após a solenidade formal, a diretoria teve a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado pelos braços operacionais do Sistema Fecomércio, do qual o Sindilojas também faz parte. A diretora do Senac Santa Cruz, Daniela Laner, e as gerentes do Sesc Santa Cruz, Roberta Pereira, e Sesc Venâncio Aires, Diane Araújo, apresentaram suas respectivas unidades e mostraram o que têm feito nos municípios da região em prol dos comerciantes, comerciários e comunidade em geral.

As gestoras falaram ainda sobre o TriJuntos, que incentiva a integração entre Fecomércio, Sesc e Senac e que, no interior do Estado, inclui os sindicatos filiados. Também destacaram que o Sesc disponibiliza Ensino Infantil e Fundamental, enquanto que o Senac conta com o Ensino Médio e a Graduação, além dos cursos técnicos. “No dia 25 de janeiro tivemos o nosso primeiro encontro com a diretoria e na ocasião apresentamos toda a pirâmide sindical, mas faltava a apresentação das gestoras do Sesc e Senac, mostrando a força do Sistema Fecomércio”, comentou Spode.