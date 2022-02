Pelotas entrega mais de 17 mil alevinos a produtores rurais

A Prefeitura de Pelotas fez mais uma entrega de alevinos a produtores rurais que encaminharam suas encomendas junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Desta vez, 101 moradores do interior foram beneficiados com o Programa de Piscicultura, com o repasse de mais de 17 mil unidades de espécies variadas.

“A criação de peixes em açudes e barragens é crescente nas propriedades rurais, consolidando-se como meio de alimentação para as famílias produtoras e como renda alternativa e complementar ao orçamento doméstico, com a comercialização do excedente”, salienta o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel, cuja pasta é responsável pela prática e avanços do Programa de Piscicultura.

Essa remessa registrou a espécie tilápia como preferencial na procura, com 5.443 unidades entregues. Em segundo lugar, ficou a carpa-capim, com 4.425 alevinos; em terceiro, a traíra, com 1.862; e, em 4º, o jundiá-cinza, com 1.493.

O 9º distrito, Monte Bonito, foi campeão de entregas, repassando 4.078 alevinos, seguido pela sede da SDR, à avenida Bento Gonçalves, 4.824, com 3.287 unidades, e pelo 7º distrito, Quilombo, com 2.517.