Prefeitura de Tramandaí efetua plantio de mudas de flores na Avenida Rubem Berta

A Prefeitura Municipal de Tramandaí, por meio da Secretaria de Obras, segue efetuando o cronograma de manutenção, limpeza e embelezamento da cidade. Nesta sexta-feira (25), as equipes realizaram o plantio de mudas de flores no canteiro central da Avenida Rubem Berta, no centro da Capital das Praias.

“Além do embelezamento do local com as novas floreiras, realizamos a limpeza no local. Nossas equipes seguem com os serviços e nos próximos dias, outros locais também serão atendidos” destacou o Secretário de Obras Márcios Batata.

A Prefeitura de Tramandaí possui uma estufa especial para o cultivo de flores no Centro Municipal de Eventos. O local foi desenvolvido pela Secretaria de Obras e conta com profissionais especializados no plantio e cuidado das mudas.

O plantio e a manutenção estão sendo realizados pelos Servidores da Secretaria de Obras.