Prefeitura de Ivoti divulga relatório de metas fiscais do último quadrimestre de 2021

A Prefeitura de Ivoti apresentou o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2021. De acordo com o relatório, o percentual do orçamento investido em Educação foi de 26,79% e 17,04% em Saúde, sendo que os limites obrigatórios são de 25% e 15%, respectivamente. Já o índice da despesa com pessoal conforme a metodologia de cálculo TCE foi de 37,99%, limite ainda dentro das normalidades impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, destacam-se ainda os dados apresentados sobre a receita de setembro a dezembro, totalizando R$ 119.492.876,06, e a despesa, de R$ 99.570.854,65, garantindo um resultado positivo de R$ 19.922.021,41.