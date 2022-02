Comemoração do aniversário Biblioteca Municipal de Nova Petrópolis será no dia 2 de março

A quarta-feira, 2 de março, é o dia escolhido para a comemoração do aniversário de 28 anos da Biblioteca Pública Municipal Prof.ª Elsa Hofstätter da Silva, em Nova Petrópolis. A instituição, cuja atuação é uma das mais destacadas do Rio Grande do Sul, faz aniversário neste domingo, 27 de fevereiro. Na quarta-feira, a cerimônia acontecerá às 14h, com a presença de autoridades, crianças e surpresas para os leitores. A atividade integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha.

A entrada da Biblioteca contará com decoração especial para a cerimônia. De acordo com a bibliotecária Susana Carrasco, neste ano o “Parabéns” será cantado por um grupo de 17 crianças e quatro professores da Escola Municipal de Educação Infantil Construindo o Saber, situada nas proximidades da Biblioteca.

Além disso, ao longo da semana de aniversário, até a sexta-feira, 4 de março, os leitores que visitarem a Biblioteca Municipal irão encontrar surpresas com livros e gibis. Mais informações sobre o aniversário e o atendimento da Biblioteca Pública Municipal Prof.ª Elsa Hofstätter da Silva podem ser obtidas pelos telefones (54) 3281-8430 e (54) 3281-8445.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2022 ocorre até 27 de março em Nova Petrópolis. A programação completa está disponível em turismo.novapetropolis.rs.gov.br. O evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Tchon Ji. O Verão tem patrocínio master de Claro; patrocínio de Ecosul Energias; Recebem – Alugueis por temporada; Sicredi Pioneira e Sommer Bier Festival, e apoio de Uniasselvi.