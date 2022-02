Profissionais da cultura de Lajeado são contemplados para receber Auxílio Emergencial 

Os profissionais da cultura de Lajeado que tiveram suas rendas afetadas em razão da pandemia puderam solicitar o Auxílio Emergencial da Cultura por meio do convênio de coinvestimento adotado pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), junto ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC RS), da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a concessão de auxílio emergencial a trabalhadores da cultura (pessoas físicas).

Ao total foram 74 inscritos e, destes, 46 se encaixam nos critérios para o recebimento do auxílio. O projeto #JuntosPelaCultura - Lajeado e Governo do Estado beneficiará os habilitados com R$ 800 reais em uma parcela única.