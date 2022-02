Estrela instala sistema de videomonitoramento no prédio da Administração

O Governo de Estrela, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Segurança Pública, instalou um sistema de videomonitoramento no prédio sede da Prefeitura. A medida, concluída na última quinta-feira (24), faz parte de um conjunto de ações estratégicas para elevar a segurança no município. Sistema funciona 24 horas por dia, e a geração de imagens externas ficam à disposição das forças de segurança de Estrela.

O secretário César Augusto Pereira da Silva explica que a instalação das câmeras faz parte dos projetos de segurança que visam preservar o patrimônio do município de Estrela, assim como garantir mais segurança aos servidores que trabalham na Administração. “Oferecemos também um ambiente mais seguro e protegido ao nosso contribuinte, que ingressa diariamente no prédio da Administração, onde funcionam várias secretarias e os gabinetes do prefeito e vice-prefeito”, acrescenta.

O sistema grava 24 horas de imagens por dia. As câmeras são equipadas com um sistema inteligente que detecta o movimento humano, diferenciando a movimentação de animais ou da própria vegetação. “A central de monitoramento está instalada na secretaria. As imagens ficam armazenadas por 30 dias. E no caso de alguma ocorrência, nas áreas externas, podemos ceder os registros para os órgãos de segurança de Estrela”, explica.

Toda a manutenção e operação do serviço é terceirizada. Pelo conjunto de equipamentos, o município investe por mês o valor de R$ 580,00, onde está incluído o suporte técnico aos equipamentos. “Com esta melhoria, podemos oferecer mais segurança também à área em torno da prefeitura, pois as câmeras captam tudo nas duas esquinas e a movimentação na Praça Menna Barreto”, complementa o secretário municipal de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva.