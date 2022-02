Início da operação de serviços em toda a extensão da RSC-287 marca feriado de Carnaval

Prestes a completar seis meses da assunção da RSC 287, a Concessionária Rota de Santa Maria inicia, nesta segunda-feira (28), o fornecimento de serviços médico, mecânico e inspeção de tráfego para todo o trecho entre Tabaí (km 28,03, no entroncamento com a BR-386/RS) e Santa Maria (km 232,54, no entroncamento com a ERS-509), totalizando 204,51 km de extensão. O treinamento dos 99 colaboradores que vão atuar 24 horas por dia na operação ocorreu na última quarta-feira (23), no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com atividades práticas e teóricas. Os profissionais passam a atender todas as chamadas via 0800-1000-287, seja de acidentes, panes mecânicas, animais na pista ou outras intercorrências na rodovia.

Estes serviços já eram prestados, desde o início da concessão, em 30 de agosto de 2021, no trecho entre Venâncio Aires e Candelária, onde estão localizadas, atualmente, as praças de pedágio. A partir da meia-noite de segunda-feira, mais 10 veículos, entre viaturas, guincho leve e pesado, ambulâncias, reboques para apreensão de animais e caminhão pipa integram a operação na extensão total da concessão. “Somente nos serviços de saúde, junto às ambulâncias, são 67 profissionais, entre médicos, enfermeiros e socorristas”, destaca o diretor-geral da Rota de Santa Maria, Renato Bortoletti. Os outros 32 profissionais vão atuar junto ao Guincho Pesado (8), Guincho Leve (8), Inspeção de Tráfego (8) e Centro de Controle Operacional (8).

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), a partir do início de março, será realizado em quatro bases distribuídas ao longo do trecho, sendo duas nas Praças de Pedágio existentes (Venâncio Aires e Candelária) e as demais junto aos Postos de Combustíveis no km 34 (Posto Frizzo) e km 200 (Posto Fuzer). “Nestes locais, os usuários poderão parar e usufruir de uma área de descanso, com banheiros, fraldários, água potável e estacionamento”, frisa o diretor.