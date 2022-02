Prefeitura de Canoas vai abrir novas inscrições para o Cesta Popular

www.canoas.rs.gov.br Com o objetivo de entregar cestas básicas de alimentos para três mil famílias, inicia na próxima semana uma nova etapa do programa Cesta Popular. A Secretaria Municipal de Cidadania realiza as inscrições para a segunda edição do projeto de 28 de fevereiro a 11 de março, pelo site da Prefeitura de Canoas:. Quem não tiver acesso à internet, pode realizar a inscrição presencial de 7 a 11 de março nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para receber o auxílio, é preciso estar com a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), junto aos CRAS. Também é requisito ter renda per capta (por pessoa) de até meio salário mínimo e cuja renda total seja de até três salários mínimos. Conforme a Prefeitura orienta, terão prioridade no atendimento: famílias que não recebem nenhum tipo de cesta básica e não participam do Auxílio Emergencial Canoense; famílias cujo sustento seja de responsabilidade da mulher e famílias integradas por idosos e deficientes que não recebam benefícios sociais de renda.

O programa Cesta Popular, que vai distribuir cestas básicas para três mil famílias durante três meses, foi lançado em novembro do ano passado. O objetivo é auxiliar os moradores da cidade que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa integra o Programa Cesta Básica Canoense, que possui outros três benefícios de distribuição de rancho básico: Cesta do Idoso, Cesta Família e o Cesta Escolar, organizado pela Secretaria Municipal da Educação.

A Prefeitura de Canoas distribui quatro tipos de ranchos, onde cada uma atende um tipo específico de necessidade da população. Desde janeiro do ano passado até o dia 22 de fevereiro, a Prefeitura de Canoas já distribuiu 87.844 cestas.