Prefeitura de Teutônia presta contas do 3º quadrimestre de 2021

No dia 22 de fevereiro, a coordenadora do Setor de Contabilidade da Prefeitura de Teutônia, Veridiana Ferrari, realizou a apresentação da Audiência Pública de Prestação de Contas da Administração Municipal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021, na Câmara de Vereadores de Teutônia. Na oportunidade, foram apresentados os dados de receita e de despesa no quadrimestre, bem como os números consolidados do ano.





Em 2021, Teutônia investiu 24,74% da receita resultante de impostos e transferências em saúde e 26,30% em educação, sendo que os limites mínimos dos gastos constitucionais nestas áreas são de 15% e 25%, respectivamente.





A receita total de 2021 foi de R$ 168.625.880,28. Enquanto isso, a despesa total foi de R$ 149.326.776,43. Na receitas, os maiores valores são oriundos de transferências correntes (R$128.026.982,78) e de tributos (R$ 23.400.767,53).

No que se refere aos gastos constitucionais, o Município investiu R$ 24.192.200,60 em saúde, o que representa 24,74% da receita resultante de impostos e transferências, sendo que o limite mínimo é de 15%. Já em Educação, foram R$ 25.717.568,52 investidos, isto é, 26,30% da receita, sendo o limite mínimo de 25%. E dos recursos oriundos do Fundeb, R$ 20.896.418,49 (71,81%) foram investidos na remuneração dos profissionais da educação básica, sendo o limite mínimo 70%.

Em relação às despesas com pessoal, em 2021, foram R$ 60.075.277,09, o que corresponde à 42,65% da receita corrente líquida. O limite máximo constitucional de despesas com pessoal é de 54,00%, sendo o limite de alerta 48,60% e o limite prudencial de 51,30%. Considerando a legislação vigente para o exercício de 2022, este índice sofrerá alteração de acordo com a nova metodologia de cálculo definida pela Sistema do Tesouro Nacional (STN).