Obras das novas UBSs Jardim 3L e Pinhal em Parobé estão na fase final

Falta pouco para que as regiões dos bairros Jardim 3L e o Distrito de Santa Cristina do Pinhal, em Parobé, passem a contar com duas estruturas amplas e modernas destinadas aos serviços de Saúde. As obras das novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) seguem ocorrendo a todo vapor e estão na fase final, com entrega das unidades previstas para os próximos meses.

Com investimentos de R$ 1.042.843,45, os 635,77 m² de área construída da UBS Jardim 3L encontra-se com aproximadamente 75,31% das etapas concluídas. A unidade, com 36 espaços entre salas de atendimento, consultórios, almoxarifado e demais dependências, abrigará entre seus serviços o atendimento clínico, ginecológico, odontológico e pediátrico, com horário ampliado até as 20h. Também contará com atendimento de assistente social, três equipes de ESF e atendimento para grupos. "Além disso, para que a comunidade da região não precise mais se deslocar até o centro da cidade para acessar os serviços da Farmácia Municipal, a unidade contará com dispensação de medicamentos, atendendo a comunidade dos bairros Jardim 3L, Alexandria, Integração, Morro da Pedra e Pinhal, realizando um antigo sonho da comunidade", destaca a secretária de Saúde Ana Elisa de Lima.

Com área construída de 459,85 m², a UBS de Santa Cristina do Pinhal encontra-se com aproximadamente 90,32% dos serviços concluídos. O local contará com médico clínico, pediatra e ginecologista em dias alternados, dentista e assistente social, além sala de vacinas, sala ampla para reuniões de grupos do ESF (como hiperdia, de tabagismo, para gestantes) com 28 espaços entre salas de atendimento, consultórios, almoxarifado e demais dependências. O investimento para a construção da unidade será de R$ 904.200,13.

O prefeito de Parobé Diego Picucha explica que, assim que assumiu a gestão em 2020, a Administração Municipal encontrou cinco grandes obras paradas na área da saúde vindas de gestões anteriores, tendo resolvido os entraves que impediam a execução destas obras, retomando a execução das mesmas e inaugurando as UBSs Integração, Alvorada e Vila Nova. O prefeito explica que a retomada das obras faz parte do Parobé Pra Frente, como parte do eixo Saúde em Dia. "Essas obras são muito esperadas pela população porque mexem com a qualidade de vida das pessoas. Temos a saúde como uma de nossas prioridades e o andamento e entrega desses espaços tem representado um impulso importante na área da saúde", explica Picucha.