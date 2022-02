Guarda Municipal de São Leopoldo retoma a corrida GCM Run em 2022

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo vai retomar em 2022 o evento GCM Run, também conhecido como "Rústica da GCM". A corrida terá largada na avenida Imperatriz, às 9h, no dia 1° de maio. A competição é alusiva aos 30 anos da Guarda, comemorados em 28 de abril.

O evento foi realizado pela primeira vez em 2018 e foi cancelado nos últimos dois anos devido a pandemia. São dois percursos de 3 km e 6 km. Os interessados podem fazer a inscrição no link da plataforma "Vamo Que Vamo", pelo valor de R$ 25,00.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária (Semusp), Nestor Schwertner, este é um momento especial para a Semusp. "Passamos por um período de muita dificuldade com a covid-19, perdemos colegas muito queridos e competentes para o vírus. Agora queremos celebrar a vida e as três décadas de atuação da nossa Guarda, retomando a Rústica." Para o diretor geral da GCM, José Carlos Pedrozo, o evento marca o trigésimo aniversário da corporação.