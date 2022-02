Expoagro Cotricampo atrai centenas de pessoas a Campo Novo

Duzentas empresas ligadas ao setor agropecuário e centenas de pessoas prestigiaram, nesta quinta-feira (24), a abertura oficial da 6ª Expoagro Cotricampo, em Campo Novo, na região Noroeste do Estado. A expectativa é fechar R$ 150 milhões em volume de negócios nos três dias do evento.

O presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, abriu oficialmente o evento, em nome dos nove mil associados. Cerca de 18 mil pessoas de diversos municípios da região Celeiro e do Oeste de Santa Catarina estão sendo esperadas na feira, programada para terminar no sábado (26).

O presidente e o diretor técnico da Emater/RS, Edmilson Pelizari e Alencar Rugeri, respectivamente, celebraram o êxito da Expoagro. Juntas, a Emater/RS-Ascar e a Seapdr coordenam um dos espaços mais visitados do parque. Em uma área de 7.000 m², há cinco Espaços Temáticos: Agroindústria e Cooperativismo, Bovinocultura de Leite, Horticultura, Secagem e Armazenagem de Grãos com Ar Natural e Acolhimento.

Embora atraia grandes empresas ligadas ao agronegócio, a Expoagro Cotricampo também prioriza a Agricultura Familiar. A razão são os associados da cooperativa, a maioria deles agricultores familiares. Como acontece desde a primeira edição, a programação prioriza assuntos do interesse desses produtores.

Produção de leite, secagem e armazenagem de grãos, especialmente milho e soja, pesquisa e inovação tecnológica, rodada de negócios com preços diferenciados, oficinas, dias de campo, palestras técnicas. Famílias passam o dia no local, que tem praça de alimentação e muita coisa para ver e comprar. Os portões do parque ficam abertos das 8h às 18h e a entrada é livre.