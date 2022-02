Tramandaí efetua manutenção das passarelas de acesso a faixa de praia

A Prefeitura Municipal de Tramandaí, por meio da Secretaria de Obras, vem realizando um cronograma de manutenção e limpeza na beira-mar. Nesta quarta-feira (23), as equipes efetuaram a remoção da areia que estava acumulada nas passarelas de acesso à faixa de praia, além do serviço de regagem das flores que foram plantadas nos canteiros do calçadão.

“Nossas equipes estão efetuando este constante serviço, que além de deixar nossa praia cada vez mais limpa, mantém nossas flores que estão em processo de crescimento nos locais. Estamos procurando colocar plantas mais resistentes, uma vez que o clima na beira-mar tem uma variação muito grande. Contamos com a colaboração de todos, moradores e visitantes, para que possamos manter as flores sempre belas”, explicou o Secretário de Obras Márcio Batata.

A Prefeitura de Tramandaí possui uma estufa especial para o cultivo de flores no Centro Municipal de Eventos. O local foi desenvolvido pela Secretaria de Obras e conta com profissionais especializados no plantio e cuidado das mudas.

O plantio e a manutenção estão sendo realizados pelos Servidores da Secretaria de Obras.