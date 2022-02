Bento Gonçalves recebeu quase 1,5 milhão de turistas em 2021

A Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves divulgou os números de 2021 no município. Com o impacto da pandemia o ano foi atípico, tendo uma retomada importante no setor em maio, tanto em relação a abertura gradual dos estabelecimentos comerciais, quanto da rede hoteleira, que aos poucos foi retomando as hospedagens, seguindo todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19.

Em 2021 Bento Gonçalves teve um número expressivo de visitantes, alcançando 1.483.678 turistas. O destaque foi para a Rota Caminhos de Pedra que obteve o maior número de visitantes neste ano, alcançando 341.894. Houve um aumento significativo por parte dos turistas em busca de experiências culturais e históricas, muito relacionadas a imigração italiana. Foi verificado também um crescimento considerável em relação a rota das Cantinas históricas superando anos como 2019, até então melhor ano de turistas em Bento Gonçalves. A ocupação hoteleira também apresentou recuperação fechando o ano em 50,70%, e superando 2019.

O secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto fez uma ressalva sobre os números relacionados a aos primeiros meses do ano. “Temos que ter ciência de uma situação, do grande impacto que o setor sofreu, em março a ocupação foi de apenas 10,64% e abril 25,93% dois meses que geraram grandes desafios para hotelaria da cidade bem como para todos outros setores do turismo, que precisaram de meses para recuperação”.

O secretário de Turismo destaca sobre o fato de no último ano ter ocorrido a abertura de novos setores da gastronomia e hotelaria. “Interessante ressaltar como ponto positivo que Bento Gonçalves não teve fechamentos de empresas do setor, e ainda teve novas empresas abrindo e iniciando suas atividades, tanto da hotelaria, gastronomia, gardens, parques e atrativos diversos”.

Ainda segundo Parisotto, “o ano de 2021, apesar de todas as dificuldades, foi um ano positivo para o turismo, trazendo visitantes, trazendo investimentos e garantindo inúmeros empregos para Bento Gonçalves”.

Pelo menos 47,96% dos visitantes que vieram ao município no último ano são de diversas regiões do RS, seguido de SP, com 12,16%, SC com 11,97%, PR, 6,03%, RJ, 4,93%, MG, 2,80%, CE, 1,42%, DF, 1,37%, BA, 1,24% e os demais visitantes divididos em 10,2%. O destaque fica para o estado do Nordeste, que, em relação aos últimos anos, passou a ter mais visitantes na Capital Brasileira do Vinho.

As pessoas viajaram na sua maioria em família, somando 47,85%, seguido por casais sem filhos 33,72% e amigos 16,70%.

A indicação de amigos foi o maior impulsionador para a vinda de turistas a Bento Gonçalves, totalizando 27,77% e o portal de turismo bento.tur.br foi responsável por 14,93%. O Instagram obteve 7,08% e ainda Facebook 6,88%. Os turistas que já conheciam Bento Gonçalves se mantiveram na amostra de 30,55%, o que demostra que a cada 3 turistas, pelo menos 1 volta para Bento Gonçalves.