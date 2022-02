Passo Fundo adere ao Programa Irriga-RS

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário (CMDA), informa que o município de Passo Fundo aderiu ao Programa Irriga-RS, do governo do Estado, para execução de 10 micro açudes e um poço artesiano.





O CMDA, com apoio do município, deverá apresentar à Emater local, até o dia 4 de março de 2022, a relação das dez prioridades e mais cinco reservas, que tenham necessidade de execução desses micro açudes, em especial para os pequenos produtores de leite.





A Secretaria solicita que os interessados se inscrevam junto à Prefeitura até o dia 25 de fevereiro, às 17h, pessoalmente ou pelo fone 54-3311 1193.