Rio Grande receberá mais reforços da Brigada Militar

Com o encerramento da Operação Verão, previsto para o dia 6 de março, a Brigada Militar (BM) reforçará os efetivos deslocados para Rio Grande na ofensiva contra os homicídios iniciada em janeiro. A afirmação foi feita durante reunião do comandante geral da BM, coronel Cláudio Feoli e o prefeito Fábio Branco realizada nesta quinta-feira (24), na Prefeitura Municipal.

Prefeito e comandante se encontraram a tarde para discutir o andamento das ações desencadeadas pelo policiamento ostensivo desde a segunda metade de janeiro, quando a cidade enfrentou um aumento expressivo dos casos de homicídios. Durante a conversa o coronel Feoli confirmou que policiais do 1º Batalhão de Choque (BPChoque) sediado em Porto Alegre serão enviados para Rio Grande após o fim da Operação Verão, com o objetivo de incrementar as ações de policiamento no município e cidades próximas. O número de policiais envolvidos nesta transferência temporária não foi revelado.

“Nos últimos 15 dias tivemos uma redução significativa do número de homicídios na cidade se relacionado com os meses anteriores, até esta noite quando dois crimes foram registrados e mostraram que ainda teremos muito trabalho aqui. Este é um efetivo especializado que vem como apoio para se ter mais robustez nas ações em Rio Grande e na região”, afirma Feoli.

O prefeito, por sua vez, registrou que a presença do comandante na cidade reforça a preocupação com os índices da segurança locais e que a reunião serviu para fortalecer a relação entre Prefeitura e BM. “Já estamos notando o quanto a presença do Estado através da BM tem feito a diferença na segurança da cidade, claro que tivemos os crimes desta noite mas estávamos a duas semanas sem nenhum registro de homicídio e vamos continuar trabalhando para fortalecer nossa parceria e garantir uma cidade segura para todos”, declara Branco.