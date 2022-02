Obras da praça do balneário Presidente em Imbé seguem em execução

A empresa RD Martins Esquadrias de Madeira e Construção LTDA segue executando a obra de urbanização da praça localizada entre as ruas Castelo Branco e Presidente Roosevelt, no balneário Presidente, em Imbé. Os trabalhos iniciaram em janeiro e ocorrem com recursos da União, através de emenda do deputado federal Dionilso Marcon (PT-RS), articuladas pelo vereador Vilmar Nico (PT) e pela secretária municipal de Administração, Maria Luiza Gonçalves. Há, ainda, contrapartida financeira custeada pela Prefeitura.

O novo espaço de lazer, conforme o projeto da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária, terá playground, quadra de areia para futebol e vôlei, academia ao ar livre, pista de caminhada, acessibilidade, bancos e lixeiras. A área total da praça é de 2.304,36m².