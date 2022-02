Tio Hugo atinge pontuação máxima em avaliação do TCE-RS

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE) publicou os resultados definitivos das avaliações dos Portais da Transparência dos 497 municípios do Estado. O município de Tio Hugo atingiu 100% de regularidade nos critérios avaliados em seu Portal da Transparência, assim como em aspectos específicos como Ouvidoria e nas informações publicadas no site institucional referentes aos recursos recebidos para combate à pandemia de coronavírus e vacinação contra a Covid-19.

Os servidores públicos municipais, Fabiano Schneider (Diretor de Informática), Denise Portela (Agente de Controle Interno) e Eliton Schreiner (Agente Administrativo) que atua nas secretarias de Saúde e Assistência Social, celebraram os resultados, enfatizando que a avaliação positiva é fruto de um intenso trabalho de toda a equipe e integração de todos os setores da Administração Pública Municipal.

Os investimentos em tecnologia e transparência são frequentes, e mantém Tio Hugo como um dos municípios que mais se destacam nesse setor. Reflexo disso foi a Escala Brasil Transparente 2019, onde Tio Hugo foi um dos três municípios gaúchos a atingirem a pontuação máxima na avaliação comandada pelo TCU – Tribunal de Contas da União.

O TCE – RS analisa periodicamente o cumprimento por parte dos jurisdicionados os preceitos da lei de Acesso a Informação (12527/2011) e leis Complementares federais (101/2000, 131/2009, 156/2016).

No portal geral foram avaliados itens como: transparência nos repasses e transferências, informações sobre diárias, licitações, contratos, publicações de programas, ações, projetos e obras, gestão de recursos humanos, demonstrativos contábeis, entre outros.

Nos quesitos relacionados a Covid foram verificados a publicação dos recursos recebidos, forma de aplicação detalhada. Os itens avaliados na transparência Vacinação foram os seguintes: Visibilidade das informações com seção destacada denominada “Vacinação Covid” que conste: plano de ação municipal de vacinação, divulgação dos grupos prioritários, quantitativo de doses recebidas, insumos adquiridos e divulgação do vacinômetro.