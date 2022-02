Taquari realiza licitação para instalação para modernização da iluminação pública

Nesta semana a Prefeitura de Taquari encaminhou para licitação o processo para instalação de lâmpadas de LEDs na iluminação pública do município. A contratação da empresa ocorrerá por Pregão Eletrônico, no dia 9 de março, às 9h.

Conforme um levantamento realizado em 2019, o município de Taquari conta com 4.048 pontos de luz, que abrigam 4.219 luminárias, das quais 2625 serão substituídas por equipamentos mais modernos. Esse avanço tecnológico na gestão de iluminação pública ocasionará uma redução nos gastos com energia e manutenção, o que permitirá maiores investimentos no serviço prestado. Ocasionando, também, uma pela maior luminosidade uma segurança maior.

De acordo com estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a modernização de 62,22% do Parque de Iluminação Pública de Taquari, será possível uma redução mensal no consumo de energia de 78.506,29 kWh (66,29%).

“As lâmpadas de LED são o que existe de mais moderno em matéria de iluminação pública. Elas proporcionam um enorme ganho na intensidade da iluminação, reduzem os custos da manutenção da rede e também da conta de energia do município, além de contribuírem para a preservação do meio ambiente. E como têm vida útil maior, acaba tendo menos reparos e mais durabilidade”, destacou o prefeito André Brito.

Outro fator é a durabilidade das lâmpadas de LED, que têm uma vida útil em média de 10 anos, em contraste com vida útil média das lâmpadas de vapor de mercúrio (utilizadas atualmente), que são de dois anos e um mês. O valor orçado para o investimento é de R$ 4.435.449,02, através de recursos do BRDE.