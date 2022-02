Páscoa em Gramado terá mais de 100 apresentações

O lúdico e o religioso estarão contemplados na 7ª edição da Páscoa em Gramado - Gramado Aleluia, que ocorre de 25 de março a 17 de abril. Em 24 dias de programação, serão mais de 100 apresentações em diversos pontos de Gramado. Depois de dois anos com programação restrita por conta da pandemia, a Páscoa em Gramado volta com novas atrações.

Além de uma bela decoração temática, o evento terá como novidades o Desfile Show de Páscoa – O Jardim Secreto do Senhor Coelho e a Corrida & Caminhada do Coelho. Atrações tradicionais, como a Parada de Páscoa, o Espaço Kids Criamigos na Rua Coberta, a Vila de Páscoa na praça das Etnias e as procissões religiosas do Gramado Aleluia, estão confirmadas. Ao todo, mais de 300 artistas estarão diretamente envolvidos na produção dos espetáculos.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a retomada da programação presencial de Páscoa vai mostrar todo o potencial que o evento tem em Gramado, a capital nacional do chocolate artesanal. “Nosso chocolate é famoso e, na Páscoa, vamos esperar a todos com a cidade decorada e cheia de atrações. Estamos preparando grandes novidades, como o Desfile Show de Páscoa, que vai encantar crianças e adultos”, antecipa Rosa Helena.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destaca que a retomada dos eventos públicos e privados dá novo ânimo para a economia turística regional. “Gramado deu belos exemplos de que é capaz de superar as adversidades e dar a volta por cima. Já somos destaques em nível nacional como destino turístico mais desejado para conhecer ao longo do ano e, por isso, a Páscoa será marcada por grandes desafios. A nossa autarquia responsável pela realização dos eventos terá uma difícil tarefa, da qual tenho certeza que será cumprida: a de encantar moradores e visitantes. Convido a todos para que venham conhecer a mais bela programação de Páscoa e os mais deliciosos chocolates de Gramado, referência no Brasil e no mundo”, afirma Tissot.