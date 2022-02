Obras na Barragem Jaguari contam com 71% de execução

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, vistoriou as obras da Barragem do Arroio Jaguari, localizada na divisa entre os municípios de São Gabriel e Lavras do Sul, na Fronteira Oeste. Também presentes técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional. Com investimento total de R$ 124 milhões até o momento, os trabalhos seguem em andamento previsto pelo governo do Estado, por meio da SOP.

A obra conta com 71% de execução total. “Além da irrigação para a produção agrícola, a barragem garantira segurança hídrica e controle das cheias”, pontuou Stédile. Ele enaltece a relevância dos trabalhos, uma vez que a região é historicamente afetada pela estiagem e por enchentes. A previsão é que a execução da parte física do empreendimento seja concluída no início de 2023.

Em janeiro deste ano, o governo do Estado anunciou aporte do Fundo de Recursos Hídricos de R$ 26,2 milhões para a continuidade das obras. Outros R$ 3,5 milhões serão aplicados nos projetos de construção de 150 quilômetros de canais da estrutura. O investimento integra o programa Avançar nas Obras e Habitação.

Além de São Gabriel, a barragem também atenderá aos municípios de Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul e Santana do Livramento. O empreendimento terá capacidade para irrigar 83 mil hectares, além de garantir o abastecimento de água à população.

A estrutura está sendo construída com recursos do governo Federal (75%) e contrapartida do governo do Estado (25%). A obra está a cargo da Sultepa Construções e Comércio Ltda. e a supervisão dos serviços é executada pelo consórcio Ecoplan Engenharia Ltda. e Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

A Barragem do Arroio Jaguari integra o sistema Jaguari-Taquarembó, que beneficiará 240 mil habitantes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria. A gestão dos empreendimentos, que anteriormente era da Secretaria da Agricultura, passou para a estrutura administrativa da SOP em 2020.

O MDR esteve representado pelo diretor de Obras Hídricas, Francisco Igor Nunes, pelo chefe de gabinete Fernando Diniz e pelos analistas de Infraestrutura, Marcelo Carvalho e Anderson Machado. Também presentes o prefeito de Lavras do Sul, Sávio Prestes, os vice-prefeitos de São Gabriel, Lucas Menezes, e de Dom Pedrito, Diego da Rosa Cruz, além de representantes dos municípios de Cacequi, Rosário do Sul e Santana do Livramento; bem como o assessor do senador Luis Carlos Heinze, Renato Gemello Bonadiman.

A SOP também esteve representada, na vistoria ocorrida na quarta-feira (23), por técnicos do departamento de Estudos e Obras de Barragens e Canais da SOP (DEOBC), liderados pelo diretor engenheiro Luiz Ricardo Saenger.