Assinado decreto que institui o programa InovaCaxias

Foi assinado nesta quarta-feira (23), o decreto que institui o InovaCaxias. O programa é um importante impulsionador para o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento de startups e setores estratégicos em Caxias do Sul. Ele prevê a redução de alíquota de ISSQN (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza) de 4% para 2% para projetos de inovação das empresas certificadas.

O prefeito Adiló Didomenico assinou o decreto nos Pavilhões da Festa da Uva, no espaço Solo de Inovação, mais uma iniciativa que incentiva o empreendedorismo em Caxias. “Hoje damos mais um passo ao avanço das situações tributárias e de incentivo a quem quer empreender na cidade. A assinatura de hoje é uma amostra de que queremos e vamos ajudar. O município, a partir de agora, abre mão de uma parcela a se receber para que os investidores voltem a ter confiança e vontade de estar em Caxias do Sul. Aqui tem espaço para investimento e principalmente para crescimento”, destacou Adiló. A solenidade ainda contou com a presença da vice-prefeita, Paula Ioris, do secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (SDETE), Élvio Gianni, da vice-líder de governo e representante da Câmara de Vereadores no evento, vereadora Marisol Santos, do vereador líder de governo, Velocino Uez, demais secretários municipais, vereadores e autoridades convidadas.

Segundo o titular da SDETE, a ação é um marco em Caxias do Sul. A assinatura do programa representa a primeira lei da cidade que reduz o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). “São mais de 55 entidades juntas empenhando-se para esta ação e hoje estamos juntos aqui neste ato histórico para a cidade, materializando tudo o que planejamos. Estamos entregando, na prática, a política da lei de inovação para a cidade e para os investidores. Plantamos uma bela semente no Solo de Inovação da Festa da Uva”, enfatizou o secretário Élvio.

Podem participar startups, empresas decorrentes de processo de spin-off, empresas que desenvolvem soluções tecnológicas nas áreas da saúde, educação, sustentabilidade e de transformação digital de governos, empresas com foco na implantação de espaços compartilhados de trabalho focados em inovação, aceleradoras, investidores anjo, fundos de investimento privados, entre outras.

Os projetos de inovação serão avaliados por Comissão composta por representantes da SDETE e Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. O processo de certificação está estruturado através de cinco etapas.