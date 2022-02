Centro de Referência da Mulher de Caxias do Sul receberá verba de R$ 65 mil

O Centro de Referência da Mulher (CRM) de Caxias do Sul, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SSPPS), receberá uma verba de R$ 65 mil para qualificar os serviços de atendimento a mulheres em situação de violência. O aporte será viabilizado por meio do Projeto Rede de Proteção à Mulher RS - edição 2022, iniciativa da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social do governo estadual.

A verba será destinada à compra de equipamentos como eletroeletrônicos e mobiliário, visando melhorias de infraestrutura no Centro. Além de qualificar o atendimento, a gerente do CRM Sonia Rossetti pontua que as aquisições contribuirão para uma melhor ambientação das mulheres que chegam ao local.

O projeto de utilização da verba será entregue no mês de março, para posterior aprovação e tramitação.

O Centro de Referência da Mulher atende pelo fone (54) 32186112 e WhatsApp (54) 984034144.