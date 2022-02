Festival em Monte Belo do Sul oferece experiências culturais e gastronômicas em março

Um evento para marcar reencontros e celebrar a experiência do 'bem viver' aguarda os visitantes que passarem por Monte Belo do Sul entre os dias 19 e 20 de março de 2022. Nesse período, o pequeno município da Serra Gaúcha sediará o Vieni Vivere la Vita Festival, que chega à terceira edição presencial para apresentar ao público o que há de mais autêntico nos produtos turísticos e culturais da localidade.

Com pouco mais de 2,5 mil habitantes, a cidade reedita o evento que, na última edição, reuniu mais de seis mil pessoas na Praça Padre José Felin. Em frente ao principal cartão postal montebelense, a Igreja Matriz São Francisco de Assis, o Vieni Vivere la Vita Festival traz uma programação rica em cultura, boa gastronomia, artesanato, agroindústria, vinhos e espumantes e um povo acolhedor.

Desde a primeira edição, o objetivo é marcar em grande estilo a implantação de um plano de promoção elaborado para dar mais destaque a Monte Belo como um destino turístico, consolidando o encontro na agenda regional como uma nova opção de lazer e entretenimento. Tradicionalmente promovido no mês de novembro, a realização de uma edição especial em março marca, além da retomada, uma importante data para o município: no dia 20, serão celebrados 30 anos de emancipação do local.

Embora tenha ocorrido de forma virtual no final de 2020, como forma de manter viva a proposta da iniciativa, as duas edições anteriores foram realizadas em 2018 e 2019 - nos últimos anos, houve a suspensão presencial devido às restrições da pandemia. Para esse ano, a organização indica que os participantes tragam seus comprovantes de vacinação contra a Covid-19 para garantir a segurança sanitária do evento.

A terceira edição do Vieni Vivere la Vita Festival contará com a participação de cerca de 30 empreendimentos - número recorde. Os participantes ficam dispostos em barraquinhas confeccionadas no estilo europeu ao redor da praça, oferecendo os mais diversos itens da economia local.

No sábado (19), a programação se concentra das 10h às 23h, e no domingo (20), o funcionamento será das 10h às 20h. Artistas de diferentes estilos animarão o evento, em uma grade de apresentações que ocorrem no palco da feira (confira a programação completa abaixo).

O evento terá entrada franca e será em formato híbrido, com transmissão virtual da programação nos canais digitais do Visite Monte Belo (no Facebook e YouTube). A realização do festival é da Secretaria de Cultura e Turismo de Monte Belo do Sul, com apoio dos empreendedores locais. A parte artístico-cultural do evento tem realização da Associação Comunitária dos Amigos de Monte Belo, apoio cultural do roteiro turístico Visite Monte Belo e patrocínio de Transportes Dumar, por meio de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.