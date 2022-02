Pinheiro Machado cria Secretaria de Assistência Social  

Por meio da lei nº 4429/2022, o município de Pinheiro Machado criou a secretaria municipal de Assistência Social, Criança, Mulher e Idoso. Anteriormente, a Assistência Social do município era um departamento vinculado à secretaria de Saúde. Com a criação da secretaria, o município fica apto a buscar mais recursos para a área em esferas estaduais e federais.

A primeira pessoa responsável pela pasta será a Vivian Moreira da Silva Alves que é formada em Pedagogia e Gestão Pública, pós-graduada em Gestão Escolar e empreendedora. Em 1997, Vivian participou da criação da Secretaria de Assistência Social do Município de Canguçu e foi chefe de Gabinete do Prefeito da cidade, Odilon Mesko, por 8 anos. Desde 2018 a pedagoga trabalha no Colégio Hipólito Ribeiro com as turmas de currículo e na coordenação do EJA.

Nesta quarta-feira (23), a nova secretária, acompanhada do prefeito Ronaldo Madruga e do vice-prefeito, Rogério Moura, foi apresentada à equipe da Secretaria. Vivian deve iniciar oficialmente nesta quinta-feira (24).

Vivian destacou que está imensamente feliz e orgulhosa por ser a primeira secretária da pasta. “Agradeço a confiança depositada em mim pela pessoa do Prefeito Municipal Ronaldo Costa Madruga, pois sei que esta secretaria tem um pouco do coração do Prefeito”, falou ao informar também que já está com muitas ações em mente para colocar em prática. “Me coloco à disposição de toda a comunidade Pinheirense”, afirmou.

Segundo o prefeito, Ronaldo Madruga, a secretaria era uma meta do governo. “Pois com a sua criação o município passa a ter uma pessoa para desenvolver as políticas públicas para crianças, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade. Esse é um importante passo para Pinheiro Machado que precisa de políticas fortes para combater as desigualdades”, afirmou.