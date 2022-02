São Leopoldo tem novo recurso de pontos de venda para o estacionamento rotativo

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária (Semusp) de São Leopoldo informa que os usuários do estacionamento rotativo, agora vão poder contar com o novo recurso de pontos de venda da Rek Parking, empresa responsável pela gestão da Zona Azul no município. Os pontos devem estar disponíveis a partir do mês de março, e devem dar mais praticidade ao serviço.

As vantagens da nova funcionalidade envolvem a retirada de tíquetes de estacionamento, a possibilidade de se adicionar créditos no aplicativo Rek Pay e a realização de pagamento de notificações. Para identificar os pontos de venda parceiros haverá uma bandeira amarela com o logo da Rek Parking na porta do estabelecimento e também um adesivo na fachada. Nos parquímetros devem estar disponíveis os endereços dos pontos, que também podem ser consultados no site da Rek Parking.

Para o secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária (Semusp), Nestor Schwertner, as melhorias vão trazer benefícios para o trânsito. “Buscamos trabalhar de forma integrada com nossos parceiros e possibilitar mais comodidade para os condutores na nossa cidade”, afirma o secretário. Segundo a assessoria da empresa, a inovação sempre esteve nos planos, porque a ideia é adaptar algo que já existe e oferecer soluções práticas para as pessoas no dia a dia.