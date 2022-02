Prefeito de Caxias faz mudanças no primeiro escalão do governo

O prefeito Adiló Didomenico anunciou, nesta quarta (23), as primeiras mudanças no secretariado desde a posse da atual gestão em janeiro de 2021. A partir de março, a Secretaria de Gestão e Finanças e a Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca) a passam a ter novos gestores.

A atual diretora-presidente da Codeca, Helen Machado, deixa a função nos primeiros dias de março. Em seu lugar assume a administradora de empresas Maria de Lourdes Fagherazzi. Indicado pelo prefeito Adiló Didomenico, o nome foi aprovado pelos integrantes do Conselho de Administração da companhia. Helen Machado, por sua vez, assume a titularidade da Secretaria de Gestão e Finanças em substituição a Maurício Batista da Silva, que ficará na condição de secretário extraordinário de Parcerias Estratégicas.

O prefeito elogiou o trabalho que Helen Machado realizou à frente da Codeca nestes 14 meses de governo. “Ela assumiu a companhia com dívida de R$ 30 milhões, frota sucateada e uma série de outras dificuldades. Conseguiu, por meio de medidas difíceis, reorganizar a Codeca”, assinalou.

Na área de gestão e finanças, além de dar continuidade aos projetos já existentes, Helen Machado terá outra missão fundamental para o projeto de governo da atual gestão, que é a incorporação da governança ao Município. “A governança é fator preponderante para o atendimento das demandas da comunidade e dar sustentação aos projetos estratégicos do governo. Helen Machado tem o perfil e a capacidade para conduzir este momento de modernização da Administração de Caxias do Sul”, indicou o prefeito.

O secretário Maurício Batista da Silva ficará responsável exclusivamente pela área de Parcerias Estratégicas, que terá projeto de criação encaminhado brevemente para análise da Câmara de Vereadores. Para o prefeito, as parcerias público-privadas são outro instrumento fundamental para qualificar a Administração local e assegurar investimentos para grandes projetos da cidade. “Esperamos ter a colaboração dos vereadores na aprovação. As parcerias público-privadas são realidades em centenas de municípios brasileiros, bem como em vários estados. E com experiências satisfatórias onde são aplicadas”, registrou.

Maria de Lourdes Fagherazzi é natural de Caxias do Sul. Formou-se em Administração de Empresas, em 1998, pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), onde segue os estudos no curso de Psicologia. É especialista em dinâmica de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos e Faculdade Monteiro Lobato (RJ) e em Administração Financeira pela UCS, onde também fez MBA em Logística Empresarial (sem apresentação de TCC). Nos últimos quatro anos foi gerente de Suprimentos da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS). Atualmente é presidente da Associação dos Administradores do Nordeste do Rio Grande do Sul (gestão 2022-2023), da qual foi vice-presidente de Desenvolvimento na diretoria anterior. Também é voluntária no Departamento de Relações com o Mercado da ARH Serrana.