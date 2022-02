Santa Maria ganha Diagnóstico Municipal de Turismo

Santa Maria irá conhecer no próximo dia 3 de março (quinta-feira) o seu Diagnóstico do Ambiente Turístico (DAT), estudo resultado de um trabalho de pesquisa realizado pelo Sebrae RS em parceria com a Prefeitura Municipal em dezembro de 2021. O evento é aberto a profissionais e prestadores de serviços dos mais diferentes eixos de atuação que direta ou indiretamente atuam junto à cadeia produtiva do turismo na cidade e região, em setores como gastronomia, eventos, economia criativa, investidores, meios de hospedagem entre outros. A apresentação ocorre a partir das 14h, no Itaimbé Palace Hotel (Endereço: R. Venâncio Aires, 2741).

O DAT é uma metodologia desenvolvida pelo Sebrae RS para ser utilizado como ponto de partida de um trabalho que envolve poder público, empresas privadas, associações, comunidade e demais parceiros estratégicos. A iniciativa envolve levantamento de informações, registro para banco de imagens, visita a empresas ligadas ao turismo e elaboração de um relatório completo do status atual do ecossistema de turismo do município.

Para a criação do diagnóstico, além de plataformas digitais, houve uma série de visitas técnicas e entrevistas presenciais com empreendedores e agentes de desenvolvimento do município, conforme explica o técnico da regional Centro do Sebrae no estado, Carlos Henrique Karsten Junior. Segundo ele, o estudo funcionará como ponto de partida para uma série de ações atuais e futuras que vão impactar positivamente o setor, como o surgimento de novos empreendimentos e atrativos turísticos, bem como a captação de investimentos, sejam públicos ou privados.

“Esse levantamento mede a capacidade de desenvolvimento turístico da região. Após a apresentação, os participantes irão propor e construir um plano de ação com propostas que potencializam e viabilizem a capacidade do setor de gerar mais desenvolvimento para a cidade, unindo todos os interessados em um posicionamento mais claro e mais efetivo”, explica.

Segundo a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Santa Maria, Ticiana Engel Fontana, ao longo de 2021 o órgão trabalhou na execução de mais de 20 ações visando ao fortalecimento e revitalização do setor no intuito de amenizar o impacto causado pela pandemia. Entre as atividades, intervenções em locais com potencial turístico, articulação com parceiros, visitas técnicas a agências e propriedades, engajamento para participação de feiras e captação de recursos, além de obras de infraestrutura, como a revitalização do Centro Histórico da cidade. “Nós reconhecemos a importância do setor e sua relevância para a economia local. Esse diagnóstico é fundamental, pois são os dados que orientam o gestor público a exercer uma gestão mais eficiente, e no turismo isso não é diferente. O objetivo é sempre posicionar Santa Maria no mapa do turismo nacional”, avalia.