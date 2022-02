Mais de 6,5 mil faltas em consultas foram registradas em Ivoti em 2021

O ano passado registrou 6.546 faltas em consultas agendadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Ivoti. Em relação a 2020, o número é 50% maior, quando foram 4.352 ausências em atendimentos. O levantamento inclui horários marcados em todas as especialidades, nos postos Bom Pastor, Central, Cidade Nova, Concórdia, Jacob Schneider, Jardim Panorâmico e Picada Feijão.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Bernardes, destaca que a situação merece atenção. “A gente lembra que mesmo que o paciente não compareça, o custo da consulta continua sendo pago. Além do prejuízo financeiro, ainda acaba tirando o lugar na fila de alguém que realmente precisa”, explica.

Dividindo em períodos, os meses de maio, junho, julho e agosto foram os com maior número de faltas: 2.350. No primeiro quadrimestre, foram 2.198 e, no segundo, 1.998. Os atendimentos eletivos são disponibilizados com clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista, psicólogo, psiquiatra, traumato, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, entre outros.

Caso o morador tenha algum imprevisto e não consiga ir na consulta, o pedido é de que avise o posto de saúde. O ideal é informar com 24 horas de antecedência, porém, também se deve comunicar assim que possível, pois há a oportunidade de realocação e preenchimento da vaga.

Desde o início de 2021, o município possibilita o agendamento de consultas via WhatsApp. O sistema é prático e rápido. As marcações podem ser feitas pelo aplicativo através dos números (51) 98608-1557 e (51) 99866-0747 ou por meio do telefone (51) 3563-6855 (ramais 334 e 329).