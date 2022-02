Arroio do Meio atua na prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti

Devido à suspeita de focos de dengue no bairro Navegantes, a Administração Municipal, por meio da secretaria de Saúde e do departamento de Serviços Urbanos, realizou no último final de semana um mutirão para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Neste sentido foi realizada a desinsetização em diversos locais do bairro para evitar a proliferação do mosquito.

Neste final de semana, a aplicação de inseticidas será realizada nos prédios públicos, escolas e ruas centrais da cidade, sendo estendida aos demais bairros, conforme cronograma, para evitar infestações.

Conforme o secretário de Saúde, Gustavo Kasper, até o momento o município tem a confirmação de um caso de dengue em uma mulher, na faixa dos 30 anos, que já se encontra recuperada. A secretaria aguarda ainda o resultado de demais casos suspeitos que foram para a análise.

Ações de bloqueio e combate ao mosquito ocorrem ao longo do ano por meio do trabalho das agentes de saúde e agentes epidemiológicos que realizam quinzenalmente o monitoramento das larvas do mosquito em cerca de 30 pontos estratégicos como cemitérios, borracharias, ferros velhos, floriculturas e postos de lavagem. Nestes locais são feitas vistorias e eliminação de qualquer ponto de acúmulo de água.

"A principal ação é evitar o acúmulo de água parada, que é onde o mosquito transmissor da doença se reproduz. A comunidade pode auxiliar na limpeza de terrenos, recolhimento de lixo, eliminar pratinhos de vasos de flores, tratar as piscinas, guardar pneus em local coberto e manter as caixas de água bem fechadas. Cada pessoa precisa fazer a sua parte”, reforça Kasper.