Nova agência da Sicredi Pioneira em Nova Petrópolis será concluída em julho

Com previsão de conclusão em julho de 2022, a nova sede da Agência Nova Petrópolis da Sicredi Pioneira possui, aproximadamente, 2,1 mil metros quadrados distribuídos em três pavimentos, sendo o térreo e o primeiro pavimento destinados para a agência e o subsolo, para estacionamento, proporcionando maior comodidade aos associados. O projeto arquitetônico apresenta traços da arquitetura germânica (enxaimel), como também características contemporâneas.

O prédio será bastante acolhedor e moderno. A nova estrutura foi projetada para gerar uma melhor experiência para colaboradores, associados e comunidade.

No pavimento térreo, além das estações de trabalho dos colaboradores, haverá diversos ambientes de relacionamento, mesas para utilização da comunidade, espaço para coworking, salas de reuniões, internet e uma cafeteria, que atenderá até mesmo quando a agência estiver fechada. Integrado à cafeteria e saindo para a parte externa do prédio teremos um jardim com bancos e mesas para uso da comunidade em geral.

Já o primeiro pavimento contará, além dos espaços de retaguarda e estações de trabalho da agência, um auditório com capacidade para cerca de 100 pessoas, para uso da cooperativa e da comunidade.

Painéis fotovoltaicos estarão contemplados neste projeto visando à geração de energia elétrica para todo o prédio. Além disso, haverá uma vaga de estacionamento específica para abastecimento de carro elétrico, contribuindo assim com a sustentabilidade.