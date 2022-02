Escolas municipais de Pelotas retornam às aulas nesta quarta-feira

As escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) e Fundamental (Emefs) dão início ao ano letivo de 2022, no formato totalmente presencial, nesta quarta-feira (23). Com os planos de contingência aprovados pelas Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica e pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-E) do Município e seguindo todos os protocolos sanitários de combate à disseminação do coronavírus, tais como a exigência do uso de máscara de proteção, álcool gel e aferição de temperatura, 90 educandários se preparam para receber estudantes, professores e profissionais da educação, reunidos novamente no ambiente escolar.

Na Emef Maria Helena Vargas, que fica no bairro Sítio Floresta, 256 jovens retornam à escola, referência no ensino integral em Pelotas. Eles permanecem no local das 8h30min às 16h30min, e recebem café da manhã, almoço e lanche da tarde, conforme detalha a diretora Gina Bastos. O educandário precisou adaptar o almoço, que será escalonado, ou seja, dividido por grupos de alunos, a fim de seguir as regras de higiene e distanciamento.

Com salas que comportam a capacidade total de alunos, a diretora afirma que a boa estrutura da instituição é essencial para ter segurança e tranquilidade nesse retorno. Na tarde desta terça-feira (22), houve uma reunião entre os profissionais que atuam na Emef - 37 professores e 11 funcionários -, com uma recepção e acolhimento da equipe.

“Nós já estávamos nos preparando para esse retorno. Estamos seguindo à risca a Nota Técnica Nº 5 da Secretaria Municipal de Saúde e somos muito bem orientados pelo Município, com respaldo da Secretaria de Educação e Desporto (Smed), por meio de diversas capacitações e formações. Trabalhamos muito para receber os estudantes, porque escola sem aluno não tem vida”, afirmou a diretora da Emef do Sítio Floresta.

Enquanto os alunos pediam constantemente para que as aulas presenciais voltassem logo, os pais e responsáveis demonstram curiosidade em saber como será a dinâmica na escola. “Pelas redes sociais, onde mantemos contato com as famílias, sentimos que todos querem o retorno. Os estudantes querem encontrar os colegas, saber quem são os professores”, contou Gina.

Na Cohab Tablada, onde está localizada a Emei Ivanir Dias, desde segunda-feira (21) a equipe está organizando os últimos detalhes para receber seus 200 alunos. O diretor do educandário, Géson Lima, lembrou que, quando as aulas retornaram em 2021 no sistema híbrido, de forma escalonada, a adesão foi em torno de 80%. Então, quando foi anunciada a volta totalmente presencial, neste ano, houve comemoração dos pequenos e agradecimento por parte dos pais e responsáveis.

“Estamos muito ansiosos, pois esperamos por esse retorno há mais de dois anos, em uma escola que está ampliada e reformada. Queremos ver crianças em movimento aqui. Nós vemos o quanto a comunidade precisa dessa instituição, e o bem que ela faz para as famílias e, principalmente, para as crianças, e esse é o nosso objetivo maior”, frisou Géson.

Em caso de dúvidas referentes a esse retorno presencial das aulas municipais, as equipes diretivas das escolas devem ser procuradas. Se houver necessidade, podem recorrer à Smed.