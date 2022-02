Agricultores de Westfália podem se inscrever no Irriga+RS até quinta-feira

Almejando estabilidade nas produções de agricultores e pecuaristas diante dos recorrentes quadros de estiagem no Estado, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul desenvolveu o Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Agora, por meio do eixo estratégico Irriga+RS, produtores podem se inscrever para a abertura de novos açudes.





Westfália, que já tem a situação de emergência em virtude da estiagem homologada pelo Estado, será um dos municípios gaúchos beneficiados. Neste sentido, dez produtores que atenderem aos critérios serão selecionados e receberão o benefício para a abertura de novos açudes, os quais deverão ter como finalidade exclusiva a irrigação e a dessedentação animal. A abertura de novos açudes será viabilizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.





Produtores westfalianos têm até a próxima quinta-feira (24) , para manifestarem interesse junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A Emater/RS-Ascar irá analisar e vistoriar as propriedades rurais, solicitando a documentação necessária se a mesma atender aos critérios para a abertura do açude. Por fim, o Conselho Municipal da Agricultura aprovará a seleção dos produtores.