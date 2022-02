Anfiteatro Palco Bell'Anima será inaugurado dia 25 de março no Recanto Maestro

Anfiteatro ao ar livre que está em fase final de construção no centro do Estado, o Palco Bell’Anima será oficialmente inaugurado no dia 25 de março, às 20h, recebendo, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, um dos mais importantes grupos da música de câmara portuguesa da atualidade: o Quarteto Lopes-Graça. O concerto marcará a abertura da temporada 2022 do espaço, que já tem definidos até junho outros quatro shows, reunindo atrações internacionais, nacionais e locais.

Situado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, entre os municípios de Restinga Sêca e São João do Polêsine, a cerca de 30 quilômetros de Santa Maria, o anfiteatro tem capacidade para receber até 450 espectadores. Com investimento inicial de R$ 2,5 milhões, o espaço foi idealizado pelo músico Vagner Cunha e pelo empresário Claudio Carrara, que cedeu parte do terreno da própria casa para a construção.

Para testar a estrutura do teatro, a produtora Bell’Anima realizou em dezembro passado um evento de pré-inauguração que incluiu a apresentação das cantatas Quando l’Anima danzò l’essere e La grande cena, compostas por Vagner Cunha sobre poemas de Antonio Meneghetti. As obras foram interpretadas pelos solistas Elisa Lopes, Paola Bess, Angela Diel, Flávio Leite e Carlos Rodriguez e pela Orquestra Jovem Recanto Maestro, com regência do maestro Antonio Borges-Cunha. Ainda com 80% da sua estrutura concluída, o desempenho do Palco Bell’Anima surpreendeu.

“Ficamos extremamente satisfeitos com o resultado, principalmente pela qualidade acústica que o teatro já apresentou”, conta Carrara. Vagner completa: “Para a temporada 2022, já temos a infraestrutura completa, incluindo iluminação, camarins e placas acústicas. Estamos preparando um espaço coberto que receberá a programação em caso de chuva”.