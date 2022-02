Consultas do Centro de Especialidades Médicas em Imbé tem mais de 15% de faltas em janeiro

O Centro de Especialidades Médicas de Imbé, localizado no Pronto Atendimento da Zona Norte, no balneário Santa Terezinha, ofertou, em janeiro, 585 consultas médicas, divididas entre ginecologista, gastroenterologista, neurologista, pediatra e traumatologista, além de nutricionista. A notícia nada agradável é o grande número de pacientes que faltaram e não comunicaram o Setor de Marcação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Conforme a coordenadora do Centro, Leila Valencio da Silva, 88 pacientes, ou 15,05% faltaram sem informarem a SMS.

O maior número de ausências foi verificado nas consultas com ginecologista. Das 105 oferecidas pelo Município, 27, o que totaliza 25,7% dos pacientes, faltaram. As ausências também são grandes nas consultas com neurologista. “Oferecemos 216 consultas e tivemos 40 faltantes”, informa Leila. O índice de faltas mais baixo é registrado nas consultas com pediatra, onde a Secretaria ofertou 108 e houveram seis ausências, ou seja, 5,5% do total.

O procedimento correto no caso da impossibilidade de comparecimento dos atendimentos é o de informar a Marcação de Consultas com no máximo 24 horas de antecedência ao horário agendado. “A comunicação pode ser feita através do telefone/WhatsApp 51 3627-8505”, ressalta a coordenadora lembrando que, desta forma, outro paciente que está na fila de espera pode ser comunicado para comparecer à consulta.

O secretário municipal de Saúde, Tierres da Rosa, destaca que está sendo estudada pela SMS uma forma de penalizar aqueles pacientes que não comparecem e também não comunicam as ausências ao Setor de Marcação de Consultas. “Nos entristece um índice tão alto de ausências. Sabemos que, muitas vezes a demanda e oferta não estão alinhadas e por isso reforçamos o pedido para que as pessoas nos comuniquem da impossibilidade de comparecer nas consultas”, frisa Tierres.