Caxias do Sul ganha nova escola de ensino fundamental nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, a região da Serra Gaúcha terá nova escola de ensino fundamental. Instalado dentro do Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o CETEC Fundamental chega com uma proposta inovadora e exclusiva no ensino para estudantes do 6º ao 9º ano. As aulas iniciam no próximo dia 2 de março.

Ancorado no legado de uma das principais instituições de ensino médio da rede privada do estado, o CETEC Fundamental apresenta uma proposta pedagógica inovadora, com rotinas que lembram modelos americanos e europeus de ensino, além de dispor de toda a infraestrutura universitária da UCS.

Para o projeto, a Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) investiu mais de R$ 4 milhões para a implantação da escola, em tecnologia, pessoas e modernização do espaço, sem mencionar no cálculo a estrutura existente.

“Acreditamos na educação como transformação. Os investimentos no Cetec Fundamental ilustram nosso olhar inovador sobre o ensino, as necessidades da região e também com foco no futuro. Sabemos que precisamos educar com qualidade para continuar desenvolvendo a região”, enfatiza o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos.

O CETEC Fundamental ocupará o bloco I, ao lado da Galeria Universitária, e será um ponto de conexão com várias outras estruturas a serem utilizadas pelos alunos, como Cinema, Biblioteca Central, Laboratórios, Museus, Zoológico, Teatro, Vila Poliesportiva, Escola de Música, entre outros.

De acordo com a professora Ana Cristina Possapp Cesa, diretora do CETEC UCS, a ampliação da oferta para os anos finais do ensino fundamental conta com a expertise de uma instituição com mais de 55 anos como a UCS, além de todo o trabalho de ponta desenvolvido com o ensino médio. “Ao longo dos 26 anos do CETEC, já formamos mais de 3700 alunos no ensino médio e cerca de 2650 no ensino técnico. A partir do ensino de qualidade, educamos cidadãos responsáveis com a sociedade e com o mundo em que estão inseridos. Com essa meta, expandimos nosso foco e inauguramos uma nova escola para a comunidade da Serra Gaúcha”, contextualiza a diretora.

O CETEC Fundamental chega na região com um modelo de ensino pioneiro, que estreita a relação entre o que se aprende na escola e o cotidiano, atendendo às necessidades de aprendizagem dos estudantes de uma nova geração, nascida e desenvolvida na era digital.

Escola de desenvolvimento integral

O bloco que abriga o Ensino Fundamental está entre duas áreas verdes que serão espaços de convivência e aprendizagem, com atividades de educação ambiental e esportes de aventura, caso da escalada, do arvorismo e da tirolesa, estruturas montadas exclusivamente para a escola e que integram parte do currículo.

As aulas curriculares iniciam às 9h30min, mas os pais podem optar por deixar os alunos às 7h30min para mentorias e atividades extracurriculares, como natação, violino, alemão ou futsal, por exemplo, entre outras. Após o período de aulas da manhã, os estudantes têm a opção de almoçar no restaurante universitário ou ir para casa e retornar no início da tarde. Neste intervalo, acontecerão os clubes temáticos, como de xadrez, e-sports, games, astronomia e música.

Durante a tarde, há uma carga horária dedicada ao conteúdo curricular e, ao fim do dia, ocorrem aulas de educação ambiental, esportes de aventura, etnoatividades e criação digital. A Ludoteca, espaço com jogos de tabuleiro, RPG e outras ferramentas de desenvolvimento lúdico, também integra a lista de componentes curriculares. Um grande diferencial da escola é a carga horária de Língua Inglesa, que proporciona aos estudantes um contato diário com o idioma.

Para a coordenadora pedagógica Andréia Michelon Gobbi, o modelo proposto é baseado em experiências e vivências que relacionam conceitos e atividades práticas em uma perspectiva interdisciplinar. Os projetos são constituídos por metodologias e estratégias de aprendizagem, em que o estudante é protagonista no processo de ensino e aprendizagem: “Teremos de fato um ensino integral, com a preocupação voltada para o desenvolvimento do estudante em todas as suas áreas. Buscamos, sobretudo, explorar as diferentes potencialidades dos alunos”, acrescenta Gobbi.