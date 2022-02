Canoas completa um ano das operações Guarda Municipal Presente e Amanhecer Seguro

Durante pouco mais de duas horas, entre 4h45 e 7h desta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil realizou, simultaneamente, as operações Guarda Municipal Presente e Amanhecer Seguro. O trabalho, realizado nas proximidades das estações Petrobras e São Luís, resultou na abordagem de quatro veículos, duas motocicletas e 14 pedestres. Além disso, sete pessoas foram revistadas. A realização conjunta das operações, que contou com cinco viaturas e 12 guardas municipais, marcou o primeiro ano de atividades, que buscam reduzir os índices de furto e roubo a pedestres e veículos.

Desde janeiro do ano passado, a Prefeitura realiza a Guarda Municipal Presente, com rondas semanais em diferentes pontos da cidade; e a Operação Amanhecer Seguro, em que a Guarda Municipal permanece em 18 pontos principais de deslocamento dos trabalhadores para inibir, principalmente, o furto e roubo a pedestres. Passarelas das estações da Trensurb e paradas de ônibus fazem parte dos pontos que contam com as rondas e patrulhamento.

Em 2021, a Secretaria Municipal de Segurança Pública contabilizou a realização de 344 edições da Operação Amanhecer Seguro e 38 edições da Operação Guarda Municipal Presente. O diretor da Guarda Municipal Eder Martini lembra também, que no ano passado, foram realizadas oito edições da Operação Divisas e 24 edições da Operação Praça Segura. Além de participarem de ações conjuntas permanentes com a Brigada Militar e Polícia Civil através das Operações Integrada e Sossego.

“Trabalhamos para garantir a segurança aos cidadãos canoenses com planejamento, estratégia e inteligência. Nossa Guarda Municipal atua para proteger a cidade e reduzir a violência”, pontua o secretário municipal de Segurança Pública, o delegado Emerson Wendt. Ele lembra que a Operação Amanhecer Seguro, desde que foi iniciada, busca garantir maior tranquilidade, principalmente, no horário de deslocamento dos trabalhadores que costumam usar o trem como meio de transporte.