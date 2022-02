Passeios de barco solidários ajudam animais carentes em Imbé

No próximo final de semana, dias 26 e 27 de fevereiro, passeios de barco solidários serão realizados com o objetivo de arrecadar ração para animais carentes. A iniciativa é uma organização da empresa Barbieri com o apoio da Prefeitura de Imbé. Os passeios terão saída ao lado da ponte Giuseppe Garibaldi e cada ingresso custará R$15,00 e dois quilos de ração para cachorro ou de gato.

Os passeios ocorrem a partir das 13h30, e apresentarão Imbé por um ângulo único, através das águas do rio Tramandaí. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, a atividade será transferida para a semana seguinte. Mais informações pelo telefone (51) 99215-2973.