Univates terá novo modelo de residencial estudantil em Lajeado

A Share Student Living vai abrir, dia 25 de fevereiro, o seu primeiro residencial privado “on campus”, na Universidade do Vale do Taquari - Univates, em Lajeado, e o primeiro neste formato no Brasil, sendo a Univates, parceira no empreendimento, uma das mais importantes universidades no Rio Grande do Sul, com cerca de nove mil estudantes em quase 100 cursos, entre licenciaturas e bacharelados, cursos técnicos, superiores de tecnologia, mestrados e doutorados. A cerimônia de inauguração ocorre no dia 10 de março, às 10h.

O primeiro empreendimento da Share, na capital paulista, em 2018, foi inspirado em modelos da Europa e EUA, com a parceria internacional com a Redstone Residential, uma das maiores operadoras globais de residenciais estudantis. Hoje, a empresa tem 4 residenciais estudantis em São Paulo, Consolação, Vila Mariana, Butantã e Perdizes e é a única no mercado a oferecer ambientes planejados especialmente para quem está na faculdade, dentro do conceito PBSA (Purpose Built Student Accommodation).

O Share Univates em Lajeado terá duas torres com sete andares cada, com capacidade para até 436 camas, e oferece aos estudantes a oportunidade de morar no próprio campus, num ambiente moderno e pensado para atender todas as suas necessidades. Procurado por universitários de outras cidades e estados ou até de fora do país, que se encantam com o residencial oferecido pela Share, com segurança, recursos como lavanderia, cozinhas coletivas e espaços especiais para estudo e lazer, como salas de jogos, co-working, churrasqueiras etc. As unidades estão disponíveis para aluguel, em acomodações individuais e compartilhadas.

Para Claudio Dall´Acqua Jr., CEO da Share, a parceria com a Univates permitirá aos residentes um estilo de vida único para estudantes universitários. “O residente terá a chance de viver a experiência de morar independente da família, com uma infraestrutura completamente desenhada para suas necessidades nessa fase de vida, como espaços de convivência e estudo, wifi de alta velocidade em todo o residencial e a possibilidade de conviver com estudantes de todo o Brasil e do mundo”, explica o executivo.

De acordo com o professor Ney José Lazzari, presidente da Fundação Univates, a parceria vai oferecer aos estudantes uma vivência inédita na região, valorizando ainda mais a opção de estudar na Univates. “Buscamos sempre levar aos nossos estudantes a melhor experiência acadêmica possível, inclusive com a comodidade e segurança de morar dentro do campus, com acesso fácil a diversos serviços, como acontece nas melhores universidades no exterior”, explica.

“Acreditamos que oferecer um residencial dentro do campus é um importante diferencial, aumentando nosso leque de opções e tornando ainda mais produtiva a experiência acadêmica de nossos estudantes”, avalia a professora Evania Schneider, reitora da Univates.