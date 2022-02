Água de Ivoti realiza perfuração de três poços artesianos

A Água de Ivoti deu início ao projeto de perfuração de três novos poços artesianos no município. A primeira instalação ocorreu na última sexta-feira (18), no bairro Feitoria Nova, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilhermina Mertins. Os outros dois pontos que receberão o serviço nos próximos dias ficam na Avenida Perimetral, bairro Cidade Nova, e na Rua Jacob Dhein, no bairro Jardim do Alto.

Ao todo, o investimento é de R$ 1.106.568,00, com recursos próprios da Água de Ivoti. Os poços a serem instalados atendem às exigências e normativas técnicas e são aprovados pelo Departamento de Recursos Hídricos (DRH), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

O poço do bairro Feitoria Nova tem profundidade de 220 metros, enquanto que os do Jardim do Alto e Cidade Nova chegam a 250 metros. Depois de concluída a fase de perfuração, o próximo passo é a integração ao sistema já existente. A empresa Água Viva Poços Artesianos foi contratada para a realização do serviço.