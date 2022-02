Inscrições abertas em Parobé para aderir a construção de açudes através da agricultura familiar

O município de Parobé foi contemplado com a construção de 10 açudes por meio do Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, do Governo do Estado. As inscrições para a adesão ao programa estão abertas até quinta-feira, 24 de fevereiro. O contato pode ser feito através do telefone (51) 995946714 com o Escritório Municipal da Emater.

O Programa consiste na abertura de açudes para uso da água na irrigação e dessedentação animal. A construção dos açudes não terá custos para o agricultor e será custeada através de recursos disponibilizados pelo Governo do Estado.

São exigências para adesão ao programa: ter enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); possuir Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) emitida pela Emater; ter Cadastro Ambiental Rural; ter Cadastro no Sistema de Outorga da Água (SIOUT) realizado pela Emater; ter licença ambiental emitida pela Prefeitura; ratificação dos interessados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural a ser realizada no dia 03 de março de 2022 às 09h.