Prefeitura de São Borja oferece cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de São Borja, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está ofertando à comunidade uma série de cursos profissionalizantes de maneira totalmente gratuita.

Em 2022, somente no mês de fevereiro, foram realizados cursos de inclusão digital, instalação de motores elétricos e de GPS na localidade de Vila Brites, voltado aos moradores da zona rural. Na capacitação sobre GPS os alunos receberam noções de agricultura de precisão, como marcar uma e várias posições do GPS e como calcular áreas com o GPS.

Para os moradores da zona urbana foram oferecidos cursos de plantas medicinais e condimentos aromáticos, além de artesanato e transformação de peças de vestuário. Ambas as capacitações aconteceram na Pastoral da Criança junto a Igreja Imaculada Conceição no Bairro do Passo.

Para o mês de março já está previsto o curso de padeiro masculino que iniciará no dia 3. Outros cursos estão previstos ao longo do ano, para mais informações basta entrar em contato com o Departamento de Trabalho e Qualificação Profissional pelo telefone 3431-9993, ramal 212.