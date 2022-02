Arroio Grande dá auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura

O setor cultural está sendo um dos mais afetados durante a pandemia, nesse período artistas, produtores culturais e trabalhadores envolvidos com a economia criativa observaram suas atividades reduzirem, ou até mesmo pararem por completo. Diante dessa grande dificuldade, a classe precisou adaptar-se ao momento. No município de Arroio Grande, tão logo foram sentidos os reflexos impostos diante da situação do aumento do contágio pela Covid-19, a Secretaria Municipal de Cultura, através da secretária Anelize Carriconde, manteve seu ritmo de atuação e aproximação dos trabalhadores do setor, ganhando destaque na região, com um trabalho voltado a dar todo o suporte através de ações plurais visando alcançar os mais diversos segmentos culturais representados no município.

Inicialmente foi criado um cadastro com o objetivo de mapear o público envolvido com atividades culturais no município. Com um cadastro organizado, a equipe de trabalho passou a ter as informações necessárias, para através de editais subsidiar o público que depende da arte para viver, ou que tem na profissão uma forma de complementar a renda. Com essa dinâmica de trabalho, o município recentemente lançou o Edital “Auxílio Emergencial para os trabalhadores da Terra de Mauá”. O edital é fruto de um co-investimento envolvendo Estado e Município, onde os participantes aprovados receberão o valor de R$ 800,00 como auxílio.

Essa ação busca fortalecer o sistema estadual de cultura, na medida em que amplia os recursos que são destinados do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), para municípios que possuem o sistema municipal de cultura instituído, como é o caso de Arroio Grande. O trabalho exercido pela Secretaria Municipal de Cultura não se resume ao edital ora lançado, mas ao longo desses dois anos de pandemia os agentes culturais foram estimulados a participarem de concursos, festivais e lives e até mesmo a concorrerem em editais promovidos por entidades do setor privado, como forma de captar recursos e manter a produção cultural de qualidade para a apreciação do público, amenizando os impactos desse momento tão difícil para a área.

A Secretária Municipal de Cultura, Anelize Carriconde, considera que o mercado de trabalho vem sofrendo uma nova retração e que isso tem afetado o setor cultural diante do aumento de casos de covid-19 no município. “Nesse momento temos a sensação que estamos cumprindo o nosso dever como gestores”, reflete Anelize, ao citar o apoio irrestrito do Executivo Municipal na pessoa do Prefeito Ivan Guevara na aplicação dos recursos.

Já o prefeito, Ivan Guevara, ressalta o momento oportuno em que o recurso está sendo destinado e destaca o trabalho que proporcionou com que Arroio Grande fosse um dos 88 municípios habilitados a executar o edital em todo o estado. Da região sul, apenas cinco municípios estão aptos a receberem os recursos.

O co-investimento é composto de R$ 600,00 por parte do Estado e R$ 200,00 de recursos municipais, sendo alcançados 57 participantes que cumpriram as regras e prazos estipulados no edital. De acordo com a divulgação dos selecionados, pode-se observar as áreas que foram contempladas com o recurso, sendo 10 participantes da categoria culinária, 22 participantes da música, 5 participantes das artes cênicas, 10 participantes da categoria saberes e fazeres, 2 participantes da categoria memória e patrimônio, 1 participante da categoria culturas populares, 2 participantes de cenários e figurinos, 2 participantes da indústria criativa, 2 participantes da categoria artes visuais e 1 participante da categoria literatura. O dinheiro destinado para os trabalhadores é uma solução paliativa que ameniza os prejuízos gerados pela situação pandêmica e representam acima de tudo um grande avanço no desenvolvimento de politicas públicas com investimentos na área cultural.