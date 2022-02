RS Verão Total oferece oficina de vôlei com campeão olímpico Gustavo Endres em Torres e Tramandaí

O projeto RS Verão Total realizará duas oficinas de vôlei com o campeão olímpico e mundial Gustavo Endres. Os eventos ocorrem nos dias 26 e 27 de fevereiro nas praias de Torres e Tramandaí, respectivamente. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Sesc/RS e as prefeituras de Tramandaí e Torres, o RS Verão Total conta com quadras esportivas, onde serão promovidas as oficinas de forma gratuita.

Para participar, não é preciso se inscrever previamente, apenas estar no local antes do início das atividades. Em Torres, o evento acontece no dia 26, na Casa RS Verão Total na Praia Grande, às 17h30. Já em Tramandaí a atividade será no dia 27, também às 17h30, na Casa da Praia Sesc (Av. Beira Mar, 2015). As vagas são limitadas.





De acordo com Endres, os participantes terão a vivência de como funciona um treino de vôlei com alongamento, aquecimento, trabalho técnico e jogo, com duração total de aproximadamente duas horas. No entanto, ele alerta que não é preciso ser profissional para participar. “O mais importante é, a partir das técnicas do vôlei, brincar e se divertir”, ressalta. O atleta passará ainda para o público um pouco da sua trajetória e sobre os quatro princípios que segue mantendo em sua vida: comprometimento, persistência, preparação e trabalho em equipe.





Entre suas conquistas com a Seleção Brasileira de Vôlei estão as medalhas de ouro nas Olimpíadas de Atenas (2004) e prata em Pequim (2008), seis vezes o título da Liga Mundial (2001,2003,2004,2005,2006,2007) e bicampeão Mundial (2002 e 2006). Suas principais características em quadra são o excelente bloqueio e o potente saque (foi considerado o melhor sacador da seleção brasileira e de vários torneios que disputou). Atualmente, é gestor da APAV Vôlei Canoas. Endres destaca a oficina como um momento de estar mais próximo do grande público. “O atleta profissional às vezes acaba ficando meio distante dos fãs e, assim, conseguimos ficar mais próximos. Muitas vezes lembramos juntos de momentos que vivi em quadra e quando o Brasil torcia pelas nossas vitórias”, conta.





O RS Verão Total oferece esportes em dupla como vôlei de praia, beach tennis, futevôlei e futmesa nas quadras esportivas em Tramandaí, Torres e Xangri-lá até o dia 1º de março. Também são disponibilizadas cadeiras anfíbias para que banhistas com dificuldade de locomoção possam aproveitar o mar de forma segura. Além disso, os espaços oferecem quick massage para quem quer relaxar. As atividades são gratuitas e estão disponíveis às sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 19h, e devem ser agendadas previamente no local. Todas são realizadas atendendo aos protocolos de segurança, saúde e prevenção à Covid-19. As práticas esportivas e os espaços de lazer cumprem as regras de distanciamento social, com o intuito de evitar aglomerações.