Última semana para curtir o Sky Bar suspenso na orla de Capão da Canoa

Os veranistas que frequentam o litoral gaúcho terão até o dia 5 de março para aproveitar a novidade turística da temporada: o Sky Bar em Capão da Canoa. A atração funciona na orla de Capão desde o dia 7 de fevereiro. É o primeiro sky bar suspenso do litoral gaúcho com oferta de experiência nas alturas.

A ação é uma iniciativa da Premier Imóveis, empresa com três anos de atuação no mercado imobiliário do litoral gaúcho, em parceria com a Construtora MML Pugen e Apogeu Lounge (que assina a gastronomia).

A atração está localizada no Largo do Baronda na beira-mar de Capão e o bar fica suspenso a 50 metros de altura, sustentado por um guindaste. Desde a abertura, a atração já recebeu mais de 800 visitantes.

O horário de funcionamento é das 13 às 20 horas de segunda a quinta-feira. O valor do ingresso é de R$ 50,00, por pessoa, com tempo de 30 minutos.

De sexta a domingo o horário se estende até às 23 horas e ocorre também o jantar especial com gastronomia japonesa. O valor é de R$ 250,00 por pessoa. Com tempo de 1h30 minutos é servido entrada, prato principal e sobremesa.

“Alcançamos o nosso objetivo de tornar o Sky Bar um atrativo especial para os visitantes, fomentando o turismo em Capão e no litoral. A atração fica disponível até o dia 5 de março para que o máximo de visitantes possa se programar, usufruir da vista, drinks e gastronomia que ofertamos”, avalia Guilherme Correia, um dos diretores da Premier.